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Turquie

Express Map, Xxx

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La côte turque ne se limite pas à la détente sur les plages de sable et à la baignade dans la mer d'azur. Il s'agit aussi de flâner dans les ruelles de Cesme, d'explorer la modernité mêlée au riche passé à Izmir, ainsi qu'Ephèse et d'autres villes anciennes, où l'on peut toujours admirer la puissance des polis antique. Et pourquoi ne pas s'aventurer dans la campagne, faire un vol en montgolfière au-dessus du paysage lunaire de la Cappadoce ou se promener sur les terrasses de calcaire de Pamukkale ? La Côte égéenne et la Côte Turquoise grantissent les vacances réussis. Explorez la Turquie avec la série "guide et carte laminée" , indispensable lors de vos voyages. A la fois riches et concises, ces publications contiennent des descriptions aussi bien des lieux à ne pas manquer que de ceux moins connus, mais pas moins intéressants. Tous les sites sont présentés sous forme d'itinéraires prêts à être parcourus. Les différentes curiosités complètent l'ouvrage. Les informations pratiques permettent de planifier un séjour réussi tandis que les cartes, précises et détaillées, aideront à vous retrouver dans chaque ville et région. Le guide comprend une carte laminée pliable et détachable. GUIDE : - 8 itinéraires de visite passionnants ; - des cartes indiquant l'emplacement des 64 sites traités ; - riches informations pratiques : horaires d'ouverture, prix des billets, conseils sur les transports en commun ; - nombreuses curiosités historiques et culturelles ; - photos en couleurs ; - réalisation pratique facilitant la recherche d'informations ; - format maniable qui permet d'emporter le guide en toute occasion. CARTE : - laminée, pliable et détachable ; - échelle 1 : 1 150 000 ; - la carte des sites avec navigation sur votre smartphone.

Par Express Map, Xxx
Chez Express Map

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Auteur

Express Map, Xxx

Editeur

Express Map

Genre

Turquie

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Turquie

Express Map, Xxx

Paru le 22/05/2026

108 pages

Express Map

13,90 €

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