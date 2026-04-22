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Cheyenne

Patrick Prugne

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Avec Cheyenne, Patrick Prugne est de retour avec une nouvelle "saga indienne" , dans la lignée d'Iroquois et de Frenchman. L'histoire se situe en 1864, au moment où colons et chercheurs d'or déferlent sur les plaines de l'ouest, soutenus par l'armée, au mépris des traités censés garantir aux indiens la préservation de leurs territoires. Charlie et George, deux frères métis, se retrouvent pris entre l'hostilité des blancs et la colère des indiens. L'histoire commence quand ils tentent de rejoindre leur mère, Owl Woman, qui vit parmi les Cheyennes du chef Black Kettle sur les rives de la Big Sandy Creek. L'histoire, basée sur des faits et des personnages réels, retrace l'événement historique connu sous le nom de "massacre de Sand Creek" .

Par Patrick Prugne
Chez Daniel Maghen

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Auteur

Patrick Prugne

Editeur

Daniel Maghen

Genre

Aventure

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Cheyenne

Patrick Prugne

Paru le 22/04/2026

96 pages

Daniel Maghen

19,50 €

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