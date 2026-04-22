Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Rome

Petit Futé

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Rome Rome ne se visite pas, elle se vit. C'est un théâtre à ciel ouvert où les siècles se répondent, une ville qui respire l'histoire, la foi, la gastronomie et la démesure. Ce guide pratique raconte la Rome d'aujourd'hui sans trahir celle d'hier, celle des forums, des piazzas, des trattorias et des couchers de soleil sur le Tibre. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Rome : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : les collines antiques, les palais renaissants, les ruelles du Trastevere, les marchés populaires et les jardins secrets. - Un regard historique et culturel : empire, papauté, révolutions et art, Rome porte dans ses pierres l'histoire du monde occidental, mais garde une âme populaire et joyeuse. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : trattorias discrètes, musées moins connus, promenades dans les quartiers vivants et adresses pleines de charme. Un guide signé Petit Futé, pour les voyageurs passionnés par les villes qui ne dorment jamais vraiment.

Par Petit Futé
Chez Nouvelles éditions de l'Université

|

Auteur

Petit Futé

Editeur

Nouvelles éditions de l'Université

Genre

Rome

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

DOSSIER - La journée de l'inventivité en bibliothèque de Nouvelle-Aquitaine

Retrouver tous les articles sur Rome par Petit Futé

Commenter ce livre

 

Rome

Petit Futé

Paru le 20/05/2026

Nouvelles éditions de l'Université

10,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782305134376
9782305134376
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.