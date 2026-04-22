NOUVELLE EDITION - Le guide essentiel pour découvrir Rome Rome ne se visite pas, elle se vit. C'est un théâtre à ciel ouvert où les siècles se répondent, une ville qui respire l'histoire, la foi, la gastronomie et la démesure. Ce guide pratique raconte la Rome d'aujourd'hui sans trahir celle d'hier, celle des forums, des piazzas, des trattorias et des couchers de soleil sur le Tibre. Actualisé par nos experts Petit Futé, ce guide vous propose d'explorer Rome : - Découvrez la diversité des paysages, des itinéraires originaux et des lieux emblématiques : les collines antiques, les palais renaissants, les ruelles du Trastevere, les marchés populaires et les jardins secrets. - Un regard historique et culturel : empire, papauté, révolutions et art, Rome porte dans ses pierres l'histoire du monde occidental, mais garde une âme populaire et joyeuse. - Des cartes détaillées, des adresses futées et nos coups de coeur : trattorias discrètes, musées moins connus, promenades dans les quartiers vivants et adresses pleines de charme. Un guide signé Petit Futé, pour les voyageurs passionnés par les villes qui ne dorment jamais vraiment.