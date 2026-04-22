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Dessinez vos projets de décoration

Aurélie Mongiatti

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L'essentiel pour apprendre à concevoir et dessiner vos projets d'aménagement comme un architecte d'intérieur ! Vous souhaitez installer une verrière, relooker votre cuisine, créer sur-mesure vos meubles de rangement ou donner une ambiance cosy à votre chambre ? Grâce à cet ouvrage, vous pourrez élaborer et dessiner tous ces beaux projets. De la recherche d'inspiration au dessin en perspective, ce livre vous offre toutes les clés pour planifier et dessiner à main levée votre projet de décoration intérieure comme extérieure. - Retrouvez toutes les notions et techniques de base pour croquer vos projets. - Apprenez à réaliser vos planches tendance et nuanciers pour choisir au mieux les couleurs et les matériaux. - Appropriez-vous la méthode grâce à de nombreuses illustrations et plusieurs cas concrets, ainsi que des exercices.

Par Aurélie Mongiatti
Chez Dessain et Tolra

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Auteur

Aurélie Mongiatti

Editeur

Dessain et Tolra

Genre

Décoration

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Dessinez vos projets de décoration

Aurélie Mongiatti

Paru le 22/04/2026

92 pages

Dessain et Tolra

17,99 €

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Scannez le code barre 9782295017871
9782295017871
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