Dessinez vos projets de décoration

L'essentiel pour apprendre à concevoir et dessiner vos projets d'aménagement comme un architecte d'intérieur ! Vous souhaitez installer une verrière, relooker votre cuisine, créer sur-mesure vos meubles de rangement ou donner une ambiance cosy à votre chambre ? Grâce à cet ouvrage, vous pourrez élaborer et dessiner tous ces beaux projets. De la recherche d'inspiration au dessin en perspective, ce livre vous offre toutes les clés pour planifier et dessiner à main levée votre projet de décoration intérieure comme extérieure. - Retrouvez toutes les notions et techniques de base pour croquer vos projets. - Apprenez à réaliser vos planches tendance et nuanciers pour choisir au mieux les couleurs et les matériaux. - Appropriez-vous la méthode grâce à de nombreuses illustrations et plusieurs cas concrets, ainsi que des exercices.