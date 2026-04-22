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#Polar

Derelict

Nolwenn Moon

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Loin d'être comblée par sa vie étudiante, Eira n'a de cesse de repousser ses limites en s'adonnant à une activité qu'elle affectionne particulièrement : l'urbex. Un soir, répondant à l'invitation de ses amis, elle s'introduit dans une maison abandonnée. Mais les murs de la demeure se referment sur les membres de l'expédition, une présence oppressante se fait ressentir et, bientôt, les cris sont le seul bruit qui déchire le silence. Sans le savoir, Eira a pénétré sur le terrain de jeu du plus grand tueur en série du pays. Une traque débute alors, l'obligeant à devenir la proie de celui que l'on surnomme l'Etrangleur...

Par Nolwenn Moon
Chez J'ai lu

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Auteur

Nolwenn Moon

Editeur

J'ai lu

Genre

Suspense romantique

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Derelict

Nolwenn Moon

Paru le 22/04/2026

384 pages

J'ai lu

19,90 €

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