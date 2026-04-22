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#Roman francophone

Un de Baumugnes

Jean Giono

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À la Buvette du Piémont, un vieux journalier est attiré par un grand gars qui paraît affreusement triste ; il provoque ses confidences : Albin vient de la montagne, de Baumugnes. Trois ans auparavant, il était tombé amoureux fou d'une fille qui s'est laissé séduire par le Louis, " un type de Marseille, un jeune tout creux comme un mauvais radis ". Le Louis ne lui avait pas caché que son intention était de mettre la fille sur le trottoir. Depuis, Albin est inconsolable, traînant de ferme en ferme, sans se résoudre à remonter à Baumugnes. Alors le vieux, qui n'est que bonté, décide d'aider Albin... Rempli d'amour, de tendresse et de fraîcheur, Un de Baumugnes est le deuxième roman de la trilogie de Pan, les deux autres étant Colline et Regain.

Par Jean Giono
Chez LGF/Le Livre de Poche

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Auteur

Jean Giono

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Littérature française

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Un de Baumugnes

Jean Giono

Paru le 22/04/2026

224 pages

LGF/Le Livre de Poche

7,90 €

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Scannez le code barre 9782253196938
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