Les petites pensées de Piouh

Piouh, notre petit habitant préféré du grand bois, est de retour ! Au fil d'une vingtaine de petites histoires présentées chacune par double page, nous découvrons ses interrogations, ses rêves, ses doutes aussi... Bien sûr, Coxi, Guernoule et Crocky sont à ses côtés, pour dessiner avec lui un monde que les questionnements et les partages rendent forcément plus beau. Humour et philosophie sont au rendez-vous dans ces Petites pensées ensoleillées et moins légères qu'il n'y paraît !