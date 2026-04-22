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#Album jeunesse

Les petites pensées de Piouh

Estelle Billon-Spagnol

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Piouh, notre petit habitant préféré du grand bois, est de retour ! Au fil d'une vingtaine de petites histoires présentées chacune par double page, nous découvrons ses interrogations, ses rêves, ses doutes aussi... Bien sûr, Coxi, Guernoule et Crocky sont à ses côtés, pour dessiner avec lui un monde que les questionnements et les partages rendent forcément plus beau. Humour et philosophie sont au rendez-vous dans ces Petites pensées ensoleillées et moins légères qu'il n'y paraît !

Par Estelle Billon-Spagnol
Chez Grasset & Fasquelle

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Auteur

Estelle Billon-Spagnol

Editeur

Grasset & Fasquelle

Genre

Autres éditeurs (F à J)

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Les petites pensées de Piouh

Estelle Billon-Spagnol

Paru le 22/04/2026

64 pages

Grasset & Fasquelle

18,50 €

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