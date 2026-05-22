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Gunnar le vampire

Nicolas Dumontheuil, Dumontheuil

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1910, quelque part en Bourgogne, tout le monde s'affaire dans l'atelier de couture de M. Gunnar. Outre ses incontestables qualités de maître d'ouvrage, Gunnar n'est pas un quidam comme les autres, et ça, tout le village le sait bien. C'est aussi une créature hybride dont les contes et légendes murmurent les sanglants méfaits depuis la nuit des temps : un vampire ! Pourtant, Gunnar est totalement inoffensif, car il ne croque ni ne mord les humains, leur préférant des mets socialement plus acceptables, ce qui en fait, depuis des lustres, une célébrité locale. Mais quand des animaux de la ferme et autres compagnons de table se font copieusement dévorer la nuit venue, les soupçons se portent sur Gunnar. Aurait-il trahi la confiance des villageois après tant d'années ou le coupable viendrait-il d'ailleurs... ? Sous le vernis d'un récit choral qui emprunte ses humeurs au genre fantastique, Nicolas Dumontheuil, en véritable homme de lettres, manie le verbe et la bonne formule avec excellence et beauté littéraire pour nous conter les drôles d'aventures de son cher Gunnar, et compose une comédie de moeurs si belle qu'elle en ferait presque blêmir son immortel héros. En plus de dresser le portrait d'une époque désuète, où la vie semblait plus simple qu'aujourd'hui, avec moult références historiques et jeux de mots bien sentis, l'auteur nous régale de son regard sur ce petit monde qui résonne terriblement avec la société actuelle. Edition limitée avec jaquette et frontispice inédit numéroté et signé.

Par Nicolas Dumontheuil, Dumontheuil
Chez Editions Dupuis

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Auteur

Nicolas Dumontheuil, Dumontheuil

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Fantastique

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Gunnar le vampire

Nicolas Dumontheuil, Dumontheuil

Paru le 22/05/2026

272 pages

Editions Dupuis

45,00 €

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