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#Roman francophone

Moi, Jenny, pupille de la Nation

Fanny Marsot

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"Je rêvais ma mère enfant avec ses bouclettes, je dessinais mentalement son sourire, ses yeux pétillants, puis son coeur balafré par les coups, les peurs, les pleurs, l'abandon. Maman est une pépite broyée. Est-il trop tard pour recoller les morceaux ? J'ai toujours eu l'espoir d'être un jour capable d'apaiser ses tourments. Je suis la Gardienne d'un phare dont la lumière a brûlé le coeur de notre famille. (...) Héritière d'un scandale qui me tordra le ventre de colère jusqu'à ma mort".

Par Fanny Marsot
Chez Fayard

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Auteur

Fanny Marsot

Editeur

Fayard

Genre

Littérature française

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Moi, Jenny, pupille de la Nation

Fanny Marsot

Paru le 22/04/2026

176 pages

Fayard

20,00 €

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Scannez le code barre 9782213734088
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