Moi, Jenny, pupille de la Nation

"Je rêvais ma mère enfant avec ses bouclettes, je dessinais mentalement son sourire, ses yeux pétillants, puis son coeur balafré par les coups, les peurs, les pleurs, l'abandon. Maman est une pépite broyée. Est-il trop tard pour recoller les morceaux ? J'ai toujours eu l'espoir d'être un jour capable d'apaiser ses tourments. Je suis la Gardienne d'un phare dont la lumière a brûlé le coeur de notre famille. (...) Héritière d'un scandale qui me tordra le ventre de colère jusqu'à ma mort".