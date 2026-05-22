Guide expert : la surjeteuse

La surjeteuse est une machine qui, soit fait peur aux utilisateurs, soit est utilisée en deçà de ses capacités. Ce livre vise à étudier en détails cet outil souvent négligé afin de le comprendre et surtout mieux l'utiliser. Désacraliser la machine pour en faire un allié, en découvrant des techniques, des astuces et des points méconnus, voilà l'bjectif de cette bible indispensable. Il est à la fois précis pour satisfaire les plus curieux et très accessible pour les plus débutants !