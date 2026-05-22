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Guide expert : la surjeteuse

Huguette Paillettes

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La surjeteuse est une machine qui, soit fait peur aux utilisateurs, soit est utilisée en deçà de ses capacités. Ce livre vise à étudier en détails cet outil souvent négligé afin de le comprendre et surtout mieux l'utiliser. Désacraliser la machine pour en faire un allié, en découvrant des techniques, des astuces et des points méconnus, voilà l'bjectif de cette bible indispensable. Il est à la fois précis pour satisfaire les plus curieux et très accessible pour les plus débutants !

Par Huguette Paillettes
Chez Les Editions de Saxe

|

Auteur

Huguette Paillettes

Editeur

Les Editions de Saxe

Genre

Couture, tricot

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Guide expert : la surjeteuse

Huguette Paillettes

Paru le 22/05/2026

176 pages

Les Editions de Saxe

24,90 €

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Scannez le code barre 9782756543864
9782756543864
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