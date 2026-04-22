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Sorcery & Small Magics

Maiga Doocy

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Avant la fin de la nuit, j'étais ivre, j'avais le nez en sang et Sebastian Grimm était furieux contre moi. Il convient de noter qu'un seul de ces faits était inhabituel. Rivaux à l'Académie magique de la Source, Leovander Loveage est aussi désinvolte et maladroit que Sebastian Grimm est brillant et ambitieux. Lorsqu'un sort malencontreux les rend inséparables, les deux ennemis sont prêts à tout pour se débarrasser l'un de l'autre. Traverser la Forêt Tourmentée, affronter des monstres et rejoindre une magicienne légendaire... le plus difficile sera de se supporter, y compris quand une étrange étincelle d'attraction naît entre eux. Les opposés s'attirent... Surtout lorsqu'ils sont liés par une malédiction. Une cosy fantasy slow burn et piquante.

Par Maiga Doocy
Chez Flammarion

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Auteur

Maiga Doocy

Editeur

Flammarion

Genre

Mondes fantastiques

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Sorcery & Small Magics

Maiga Doocy trad. Thomas Leclere

Paru le 22/04/2026

400 pages

Flammarion

21,50 €

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Scannez le code barre 9782080154279
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