Ravageurs, champignons, maladies

Pucerons, taches brunes, feuilles rabougries, fruits déformés... difficile de savoir ce qui ne va pas ! Découvrez dans ce coffret : - 50 cartes pratiques illustrées classées par ravageur et par maladie. Le format idéal pour un usage nomade ! Retrouvez sur chaque fiche : - Un visuel du végétal malade ou du ravageur - Les symptômes - Les potentielles victimes - Les causes - Les solutions - Les préventions possibles - Un livret avec des explications complémentaires, des remèdes à faire soi-même, un lexique pour s'y retrouver.