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Ravageurs, champignons, maladies

Noëlle Derré

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Pucerons, taches brunes, feuilles rabougries, fruits déformés... difficile de savoir ce qui ne va pas ! Découvrez dans ce coffret : - 50 cartes pratiques illustrées classées par ravageur et par maladie. Le format idéal pour un usage nomade ! Retrouvez sur chaque fiche : - Un visuel du végétal malade ou du ravageur - Les symptômes - Les potentielles victimes - Les causes - Les solutions - Les préventions possibles - Un livret avec des explications complémentaires, des remèdes à faire soi-même, un lexique pour s'y retrouver.

Par Noëlle Derré
Chez Flammarion

|

Auteur

Noëlle Derré

Editeur

Flammarion

Genre

Jardinage

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Ravageurs, champignons, maladies

Noëlle Derré

Paru le 29/04/2026

80 pages

Flammarion

15,00 €

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Scannez le code barre 9782080152336
9782080152336
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