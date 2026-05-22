Le Club des Chats à l'abordage

Au voleur ! Le diamant géant du chien milliardaire Bongo a disparu ! Qui a bien pu faire un coup pareil et comment le malfrat a-t-il réussi à déjouer le système de sécurité sans faille du château ? Une généreuse récompense sera offerte à quiconque retrouvera la pierre précieuse. Il n'en faut pas moins au Club des Chats et à tous les habitants du village pour partir illico à la poursuite du diamant. Voici le retour de nos trois chenapans de chats Plume, Nounours et Choupi dans une nouvelle aventure complètement déjantée où ils vont prendre le train, traverser le Far West, nager avec des dauphins et braver les océans à bord d'un galion. Toutes voiles dehors, nos moussaillons à poils avides de bêtises vont se la jouer "Pirates des Charaïbes" et tenter de tout faire pour mettre la patte sur le précieux trésor et le rapporter à son propriétaire. Dans ce 5e tome du CLUB DES CHATS, on retrouve tous les ingrédients qui font le succès de cette série tout public : un humour déjanté, de l'aventure à gogo, beaucoup de tendresse et une galerie de personnages loufoques tout droit sortis de l'imagination sans borne de Yoon-sun Park.