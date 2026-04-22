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Au potager de grand-papa

Serge Schall

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Le jardin de nos grands-parents regorge de trésors... Grand-papa y cultivait légumes et fruits dont il avait le secret des meilleures variétés gourmandes que grand-mère utilisait en cuisine pour concocter des recettes appréciées de tous, petits et grands. Ce petit cahier ouvre les portes nostalgiques de ce jardin d'éden... - Des bons légumes pour la table : les bonnes tomates à farcir, les plus beaux choux, des pommes de terre qui tiennent à la cuisson, les meilleures courgettes, laitues, concombres... - Des fruits à pâtisser : rhubarbe, mûre, coing, angélique, groseilles, cerises, poires... Les meilleures variétés pour les confitures, gelées, tartes et crumbles... - Des boissons, alcools et infusions maison : alcool de myrte, liqueur d'arbouse, sirop de rose, chutney de sureau, infusion de capucine... - Des herbes de santé : camomille, pavot, capucine, souci, calament, menthe coq, lavande... "Au jardin, toutes les plantes sont utiles" dit toujours grand-papa !

Par Serge Schall
Chez Larousse

|

Auteur

Serge Schall

Editeur

Larousse

Genre

Potager

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Au potager de grand-papa

Serge Schall

Paru le 22/04/2026

64 pages

Larousse

5,95 €

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Scannez le code barre 9782036090644
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