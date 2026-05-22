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#Roman francophone

Space Montaigne

Marion Montaigne

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Après "Dans la combi de Thomas Pesquet", Marion Montaigne raconte son immersion dans l'univers du spatial et la rencontre avec l'astronaute star, qu'elle suit entre Cologne, Houston, Baïkonour, Moscou et Paris. Pour une autrice anxieuse comme elle, cette immersion hors norme provoque des montagnes russes émotionnelles. Bienvenue dans la tête d'une créatrice qui accumule les gaffes, les vannes, les péripéties rocambolesques et les crises d'angoisse ! Un récit aussi hilarant que flippant, à destination de tous les fans de la première heure... et de ceux qui rêvent d'espace sans quitter leur fauteuil ? !

Par Marion Montaigne
Chez Charivari

|

Auteur

Marion Montaigne

Editeur

Charivari

Genre

Réalistes, contemporains

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Space Montaigne

Marion Montaigne

Paru le 22/05/2026

168 pages

Charivari

25,95 €

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Scannez le code barre 9782487663411
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