Space Montaigne

Après "Dans la combi de Thomas Pesquet", Marion Montaigne raconte son immersion dans l'univers du spatial et la rencontre avec l'astronaute star, qu'elle suit entre Cologne, Houston, Baïkonour, Moscou et Paris. Pour une autrice anxieuse comme elle, cette immersion hors norme provoque des montagnes russes émotionnelles. Bienvenue dans la tête d'une créatrice qui accumule les gaffes, les vannes, les péripéties rocambolesques et les crises d'angoisse ! Un récit aussi hilarant que flippant, à destination de tous les fans de la première heure... et de ceux qui rêvent d'espace sans quitter leur fauteuil ? !