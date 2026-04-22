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Faites vos bouquets !

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Choisir des fleurs de saison et les agencer pour de réaliser superbes bouquets n'est pas si compliqué quand on suit les conseils d'une fleuriste : - 16 bouquets pour toutes les saisons et dans tous les styles, photographiés et détaillés à l'aquarelle - Des planches botaniques qui présentent les fleurs sélectionnées et leurs caractéristiques ornementales - Des conseils et astuces pour faire durer votre bouquet, harmoniser les couleurs, sélectionner les bons feuillages pour les mettre en valeur

Par Larousse
Chez Larousse

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Auteur

Larousse

Editeur

Larousse

Genre

Art floral

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Faites vos bouquets !

Larousse

Paru le 22/04/2026

96 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036090552
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