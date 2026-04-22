Faites vos bouquets !

Choisir des fleurs de saison et les agencer pour de réaliser superbes bouquets n'est pas si compliqué quand on suit les conseils d'une fleuriste : - 16 bouquets pour toutes les saisons et dans tous les styles, photographiés et détaillés à l'aquarelle - Des planches botaniques qui présentent les fleurs sélectionnées et leurs caractéristiques ornementales - Des conseils et astuces pour faire durer votre bouquet, harmoniser les couleurs, sélectionner les bons feuillages pour les mettre en valeur