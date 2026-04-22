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Simon Porte Jacquemus

Elisa Seydi

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Avec des défilés iconiques et un parcours unique dans la mode française, Jacquemus s'affirme chaque année comme un acteur singulier de l'industrie. Depuis le lancement de sa griffe en 2009, jusqu'à sa collaboration avec Nike en 2022, en passant par son prix spécial au LVMH Prize de 2015, le créateur originaire du sud de la France continue de marquer la mode de son empreinte. En 2011, il défraie la chronique avec "Jacquemus en grève" ; en 2017, il crée le it-bag devenu culte "Le Chiquito" ; en 2019, il fait défiler sa collection dans les champs de lavande de Valensole. Sa patte particulière en fait un créateur hors du commun, qui réinvente chaque année la mode féminine et masculine. Ce livre retrace son enfance, raconte son environnement, ses sources d'inspiration, et les étapes qui l'ont mené au sommet, avec de belles photographies à l'appui.

Par Elisa Seydi
Chez Larousse

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Auteur

Elisa Seydi

Editeur

Larousse

Genre

Mode

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Simon Porte Jacquemus

Elisa Seydi

Paru le 22/04/2026

189 pages

Larousse

19,99 €

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Scannez le code barre 9782036086630
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