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Le pouvoir secret des plantes et autres secrets de sorcières

Michel Viard

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Il fut une époque où l'on utilisait les baies de belladone comme poison, où l'on plaçait des feuilles de basilic sous une pierre pour faire naître des scorpions, où l'on tressait des brins de chanvre pour s'attirer les faveurs de l'être aimé, où les sorcières fabriquaient leurs balais avec des genêts... - Dans ce livre illustré de gravures anciennes, Michel Viard fait toute la lumière sur les croyances et les légendes qui entourent plus de 60 curiosités botaniques. Il nous dévoile les vertus véritables et souvent étonnantes de ces plantes communes, faciles à récolter dans les bois ou les champs, et même dans nos jardins ! - A la lumière d'anecdotes et de récits, il nous explique comment nos aïeux, souvent avec bon sens et intuition, parfois aveuglés par la superstition, ont su les utiliser ou s'en protéger. Certaines sont rentrées dans l'histoire comme l'absinthe ou la mandragore, d'autres sont restées plus discrètes comme la bourdaine ou l'osmonde royale. - Une fois le livre refermé, vous ne regarderez plus jamais l'alchémille, qui restaure la virginité, la bryone, hautement toxique, ou l'armoise, qui neutralise le mauvais oeil, de la même façon ! Une plongée dans la mystérieuse pharmacopée botanique de nos aïeux...

Par Michel Viard
Chez Larousse

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Auteur

Michel Viard

Editeur

Larousse

Genre

Sorcellerie

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Le pouvoir secret des plantes et autres secrets de sorcières

Michel Viard

Paru le 22/04/2026

64 pages

Larousse

5,95 €

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