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Disney Pixar

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Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des héros Pixar au fil des mois ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages Pixar. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : - Vice-Versa 2 : Soirée pyjama chez Riley - Les Indestructibles 2 : Un costume pour Jack-Jack - Toy Story 3 : Quand Buzz débloque - Cars : Le grand rallye de Radiator Springs - Elémentaire : Périple à Element City - Rebelle : La légende des émeraudes

Par Disney, Pixar
Chez Hachette

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Auteur

Disney, Pixar

Editeur

Hachette

Genre

Histoires du soir

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Disney Pixar

Disney, Pixar

Paru le 22/04/2026

128 pages

Hachette

7,95 €

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Scannez le code barre 9782017376057
9782017376057
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