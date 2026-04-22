Disney, Pixar

Une histoire chaque soir de la semaine, pour un moment de lecture en compagnie des héros Pixar au fil des mois ! - Un recueil de 7 histoires richement illustré et facile à lire, pour vivre les incroyables aventures des personnages Pixar. - Une maquette claire et efficace, avec des textes courts et rythmés. Dès 3 ans. Contient les histoires : - Vice-Versa 2 : Soirée pyjama chez Riley - Les Indestructibles 2 : Un costume pour Jack-Jack - Toy Story 3 : Quand Buzz débloque - Cars : Le grand rallye de Radiator Springs - Elémentaire : Périple à Element City - Rebelle : La légende des émeraudes