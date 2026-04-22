Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection " Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 16 pages richement illustré, aux textes courts, faciles et rapides à lire, découvrez l'histoire du film Dumbo. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. L'histoire : Une cigogne a livré un nouveau-né à Madame Jumbo, la femelle éléphant pensionnaire du cirque. Dumbo est un adorable éléphanteau aux oreilles immenses ! Mais bientôt, le petit éléphant doit faire face aux moqueries des animaux et des humains. Parviendra-t-il à faire de ses oreilles un atout ?