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#Album jeunesse

Dumbo

Disney

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Accompagnez chaque soir votre enfant au pays des rêves avec la collection " Mon histoire du soir " ! Dans cet ouvrage de 16 pages richement illustré, aux textes courts, faciles et rapides à lire, découvrez l'histoire du film Dumbo. Un texte adapté aux plus petits pour un temps de lecture de 5 minutes. Dès 2 ans. L'histoire : Une cigogne a livré un nouveau-né à Madame Jumbo, la femelle éléphant pensionnaire du cirque. Dumbo est un adorable éléphanteau aux oreilles immenses ! Mais bientôt, le petit éléphant doit faire face aux moqueries des animaux et des humains. Parviendra-t-il à faire de ses oreilles un atout ?

Par Disney
Chez Hachette

|

Auteur

Disney

Editeur

Hachette

Genre

Films Disney

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Dumbo

Disney

Paru le 22/04/2026

32 pages

Hachette

5,95 €

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Scannez le code barre 9782017367758
9782017367758
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