Coffret en 3 volumes

Vous voulez bien coucher avec moi ? Chiyo, une locataire de 24 ans, sans emploi et avec plusieurs mois de loyers impayés, reçoit un jour une proposition incongrue de sa propriétaire, une fille sérieuse et responsable de 19 ans. " A la place du loyer, j'aimerais que tu couches avec moi. " Quelle direction va bien pouvoir prendre la relation des deux jeunes femmes après un début pareil ? ! A la place du loyer, ma proprio m'a proposé de la payer avec mon corps. Prix d'or du 26e Dengeki Comic Awards et nommé aux Next Manga Awards (2020). Tomber amoureuse n'était pas une clause du contrat !