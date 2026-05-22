Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Manga

Coffret en 4 volumes

Ryukishi07, Tomato Akase

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Chaque année, une personne meurt et une autre disparaît. S'agit-il d'une coïncidence, d'un complot, ou bien d'une malédiction ? Dans le village de Hinamizawa perdu au coeur des montagnes, Keiichi coule des jours heureux jusqu'à ce qu'il découvre l'existence d'une série de morts suspectes. Ses camarades de classe se comportent de façon étrange et une malédiction plane au-dessus de Hinamizawa. Dans ce village où les traditions ont la vie dure, un jeune garçon se retrouve mêlé à une tragédie tandis qu'une jeune fille affronte une nouvelle fois le destin. La spirale infernale du mois de juin 1983 recommence. De nouveaux chemins d'entremêlent, venez braver le destin une nouvelle fois ! Parviendront-ils à se faire confiance alors que la tragédie se répète ? La saga culte d'horreur enfin en France !! La malédiction perdure dans le village de Hinamizawa. Déjoueront-ils le destin ? La boule infernale recommence...

Par Ryukishi07, Tomato Akase
Chez Meian Editions

|

Auteur

Ryukishi07, Tomato Akase

Editeur

Meian Editions

Genre

Seinen/Homme

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Coffret en 4 volumes par Ryukishi07, Tomato Akase

Commenter ce livre

 

Coffret en 4 volumes

Ryukishi07, Tomato Akase

Paru le 22/05/2026

196 pages

Meian Editions

19,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386586590
9782386586590
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“C’est une invitation à la tolérance. C’est un livre très beau.” Une disparition d’enfant et un village rongé par les non-dits Gibert Joseph : “La routine a anesthésié l’esprit commerçant des libraires” Suite à l'affaire Shy Girl, Hachette durcit le contrôle des manuscrits
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités Free Spins
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.