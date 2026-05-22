Coffret en 4 volumes

Chaque année, une personne meurt et une autre disparaît. S'agit-il d'une coïncidence, d'un complot, ou bien d'une malédiction ? Dans le village de Hinamizawa perdu au coeur des montagnes, Keiichi coule des jours heureux jusqu'à ce qu'il découvre l'existence d'une série de morts suspectes. Ses camarades de classe se comportent de façon étrange et une malédiction plane au-dessus de Hinamizawa. Dans ce village où les traditions ont la vie dure, un jeune garçon se retrouve mêlé à une tragédie tandis qu'une jeune fille affronte une nouvelle fois le destin. La spirale infernale du mois de juin 1983 recommence. De nouveaux chemins d'entremêlent, venez braver le destin une nouvelle fois ! Parviendront-ils à se faire confiance alors que la tragédie se répète ? La saga culte d'horreur enfin en France !! La malédiction perdure dans le village de Hinamizawa. Déjoueront-ils le destin ? La boule infernale recommence...