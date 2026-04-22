Le Petit livre du catéchisme accompagne petits et grands dans leur découverte des pratiques du catholicisme et leur cheminement de foi. Marie Borgers s'adresse aussi bien aux catéchumènes et aux familles qu'aux catéchistes, aux séminaristes et aux simples curieux. Quelle est la différence entre l'Ancien et le Nouveau testament ? Comment se déroule la messe, des rites d'accueil à la liturgie eucharistique ? Quels sont les gestes et leur symbolique ? Quel est l'usage des objets liturgiques ? Quels sont les grands sacrements : baptême, eucharistie, confirmation, mariage, réconciliation... ? Quels sont les prières et les chants essentiels ? Le compagnon illustré de la pratique de la foi catholique.