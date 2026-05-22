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Coffret en 2 volumes

Naoto Akiyama

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Une effroyable histoire d'horreur et de survie !! Hajime Arakawa, un collégien inquiet pour son avenir, fugue de chez lui après s'être disputé avec sa mère. Soudain, un terrible tremblement de terre se produit, suivi par l'apparition mystérieuse de chiffres dans le ciel. Hajime se précipite alors chez lui pour retrouver sa mère, mais il découvre avec horreur qu'elle n'est plus la même... Dans un monde où tous les adultes se sont changés en monstres, comment les enfants vont-ils survivre ? Plus le danger est familier... plus le désespoir est grand ! Cette série en deux tomes de Naoto AKIYAMA propose une histoire horrifique, sombre et cruelle, qu'on pourrait assez facilement voir comme une métaphore du passage à l'âge adulte. Les enfants ont-ils changé de monde, ou est-ce le monde lui-même qui a changé ? Comment vont-ils réussir à s'organiser pour lutter contre les créatures qui les menacent ?

Par Naoto Akiyama
Chez Meian Editions

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Auteur

Naoto Akiyama

Editeur

Meian Editions

Genre

Shonen/garçon

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Coffret en 2 volumes

Naoto Akiyama

Paru le 22/05/2026

196 pages

Meian Editions

9,95 €

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Scannez le code barre 9782386586576
9782386586576
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