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#Roman francophone

Dark Side

Angie L. Deryckère

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Sarah pensait avoir échappé au pire. Mais les fantômes du passé et les manoeuvres d'Henry Ross n'ont pas dit leur dernier mot. L'empire Ross Corporation, miné par les secrets et les rivalités, devient le théâtre d'une lutte où chaque vérité arrachée peut coûter cher. Edouard, désormais en première ligne, doit affronter les héritages empoisonnés de son grand-père tout en protégeant Sarah et ses enfants. Entre alliances fragiles, trahisons et révélations, il découvre que reprendre le pouvoir n'est qu'un début : le danger rôde encore, prêt à frapper là où ils sont le plus vulnérables. Dans ce monde où la loyauté se paie au prix fort, Sarah et Edouard s'attirent autant qu'ils se défient. Leur passion, intense et interdite, devient une arme à double tranchant : elle peut les sauver... ou les détruire. Une romance sombre et haletante, où l'amour se mêle aux secrets de famille, et où chaque choix peut changer le destin. Dernier tome de la duologie "Dark Side".

Par Angie L. Deryckère
Chez Editions Sharon Kena

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Auteur

Angie L. Deryckère

Editeur

Editions Sharon Kena

Genre

Romance sexy

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Dark Side

Angie L. Deryckère

Paru le 21/04/2026

246 pages

Editions Sharon Kena

17,00 €

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