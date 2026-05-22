Fuel the Fire

Ils n'ont qu'une règle : protéger ceux qu'ils aiment à n'importe quel prix. Rose a déjà pactisé avec ses démons. Cette fois, elle est prête à conclure un marché avec le pire d'entre eux. Pour sauver sa famille, elle accepte de s'exposer - de braquer les projecteurs des médias sur elle et son mari, Connor Cobalt. Un jeu dangereux, qui l'oblige à affronter ses peurs les plus profondes et à sortir d'un contrôle qu'elle a toujours soigneusement préservé. Connor, lui, n'a jamais douté. Il est brillant, insaisissable, presque intouchable... jusqu'à ce que Rose devienne son point de rupture. A vingt-six ans, ses certitudes vacillent : car aimer, c'est aussi risquer de tout perdre. Et lorsque leurs rêves se fissurent, une seule question demeure : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour se protéger l'un l'autre ? Dans ce nouveau chapitre, Rose et Connor devront faire un choix. Et pour la première fois, Connor pourrait bien laisser l'amour dicter les règles.