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#Roman francophone

Fuel the Fire

Becca Ritchie, Krista Ritchie

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Ils n'ont qu'une règle : protéger ceux qu'ils aiment à n'importe quel prix. Rose a déjà pactisé avec ses démons. Cette fois, elle est prête à conclure un marché avec le pire d'entre eux. Pour sauver sa famille, elle accepte de s'exposer - de braquer les projecteurs des médias sur elle et son mari, Connor Cobalt. Un jeu dangereux, qui l'oblige à affronter ses peurs les plus profondes et à sortir d'un contrôle qu'elle a toujours soigneusement préservé. Connor, lui, n'a jamais douté. Il est brillant, insaisissable, presque intouchable... jusqu'à ce que Rose devienne son point de rupture. A vingt-six ans, ses certitudes vacillent : car aimer, c'est aussi risquer de tout perdre. Et lorsque leurs rêves se fissurent, une seule question demeure : jusqu'où sont-ils prêts à aller pour se protéger l'un l'autre ? Dans ce nouveau chapitre, Rose et Connor devront faire un choix. Et pour la première fois, Connor pourrait bien laisser l'amour dicter les règles.

Par Becca Ritchie, Krista Ritchie
Chez Verso

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Auteur

Becca Ritchie, Krista Ritchie

Editeur

Verso

Genre

Romance sexy

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Fuel the Fire

Becca Ritchie, Krista Ritchie trad. Charlotte Delloye

Paru le 22/05/2026

576 pages

Verso

15,90 €

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Scannez le code barre 9782386433795
9782386433795
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