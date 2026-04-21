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BTS tout-en-un Méthodes et entraînements. Français. Culture générale et expression. Nouveau thème

Agnès Felten

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Ce manuel propose une préparation complète à la nouvelle épreuve de culture générale et expression en BTS en vigueur depuis 2025 : - le thème en 3 chapitres synthétiques portant sur 12 corpus et des références en focus - la méthode en fiches pratiques et des exercices pour s'entraîner - 4 sujets inédits sur le thème et leur corrigé pour bien se préparer à l'épreuve - le sujet de mai 2025 et la proposition de corrigé officiel - un sujet de rattrapage pour l'oral de contrôle et des pistes de réflexion Vous trouverez aussi dans ce manuel : - des fiches "méthodes" pour faire le point sur l'essentiel des attendus de l'épreuve - des activités corrigées pour assurer votre progression à l'écrit - des exercices corrigés pour revoir les bases des compétences attendues en langue - des ressources complémentaires pour maîtriser les oeuvres au programme indispensables à la préparation de l'examen

Par Agnès Felten
Chez Ellipses

|

Auteur

Agnès Felten

Editeur

Ellipses

Genre

BTS

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BTS tout-en-un Méthodes et entraînements. Français. Culture générale et expression. Nouveau thème

Agnès Felten

Paru le 09/06/2026

224 pages

Ellipses

16,90 €

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