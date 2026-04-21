Les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles

Entre 35% et 50% des individus déficients intellectuels ont des troubles du comportement qui ont un impact négatif à la fois sur leur qualité de vie et sur celle de leur entourage. ? Cet ouvrage cherche à faire le point sur les questions suivantes : - Qu'est-ce que la déficience intellectuelle exactement ? Et quelles en sont les causes ? - Qu'est-ce qu'un trouble du comportement ? - Que peut-on qualifier de trouble du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles ? - Comment comprendre ces moments de crise ? - Et comment agir et réagir face à ces situations tendues ?? L'auteure : Cyrielle Richard est psychologue et neuropsychologue au Centre hospitalier de l'Yonne et travaille auprès de patients en situation de handicap ; elle est présidente de l'association des praticiens en thérapies cognitive et comportementale de Bourgogne.