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#Essais

Les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles

Cyrielle Richard

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Entre 35% et 50% des individus déficients intellectuels ont des troubles du comportement qui ont un impact négatif à la fois sur leur qualité de vie et sur celle de leur entourage. ? Cet ouvrage cherche à faire le point sur les questions suivantes : - Qu'est-ce que la déficience intellectuelle exactement ? Et quelles en sont les causes ? - Qu'est-ce qu'un trouble du comportement ? - Que peut-on qualifier de trouble du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles ? - Comment comprendre ces moments de crise ? - Et comment agir et réagir face à ces situations tendues ?? L'auteure : Cyrielle Richard est psychologue et neuropsychologue au Centre hospitalier de l'Yonne et travaille auprès de patients en situation de handicap ; elle est présidente de l'association des praticiens en thérapies cognitive et comportementale de Bourgogne.

Par Cyrielle Richard
Chez Ellipses

|

Auteur

Cyrielle Richard

Editeur

Ellipses

Genre

Autres troubles du comportemen

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Les troubles du comportement chez les personnes déficientes intellectuelles

Cyrielle Richard

Paru le 21/04/2026

292 pages

Ellipses

19,50 €

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Scannez le code barre 9782340113893
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