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Organiseur familial Mémoniak spécial Belgique

Editions 365, Xxx

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Le calendrier préféré des familles version belge ! Nouveau format plus compact : - Une grande double-page par mois avec de grandes cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - 2 zones pour écrire des petits messages - Des pages d'informations pratiques : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, etc. - Les vacances scolaires 2026-2027 - Des aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur au frigo - 500 autocollants ludiques Organiseur sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027

Par Editions 365, Xxx
Chez Editions 365

|

Auteur

Editions 365, Xxx

Editeur

Editions 365

Genre

Calendriers adulte

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Organiseur familial Mémoniak spécial Belgique

Editions 365, Xxx

Paru le 22/05/2026

32 pages

Editions 365

13,99 €

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