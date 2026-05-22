Organiseur familial Mémoniak spécial Belgique

Le calendrier préféré des familles version belge ! Nouveau format plus compact : - Une grande double-page par mois avec de grandes cases journalières pour noter les rendez-vous et activités de toute la famille - 2 zones pour écrire des petits messages - Des pages d'informations pratiques : emploi du temps des enfants, calendrier des fruits et légumes, etc. - Les vacances scolaires 2026-2027 - Des aimants ultra-solides pour accrocher son organiseur au frigo - 500 autocollants ludiques Organiseur sur 16 mois, de septembre 2026 à décembre 2027