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Mémostik

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Découvrez Mémostik by Mémoniak, le tout nouveau kit d'organisation familiale au format électrostatique, inédit et unique sur le marché ! Un support malin qui colle sans colle sur presque toutes les surfaces : réfrigérateur, meuble, mur, fenêtre... Il suffit de le poser pour qu'il adhère, et de le repositionner à volonté, sans trace ni aimant. Dans ce Mémostik, 4 outils essentiels sont réunis pour organiser le quotidien de toute la famille : - Un planning de la semaine pour visualiser les rendez-vous et activités - Une liste de courses toujours sous la main - Un bloc to-do pour noter les tâches à faire - Un bloc mémo pour les petits messages et infos importantes - Un feutre effaçable inclus pour écrire, effacer et recommencer à l'infini Un outil ultra pratique, flexible et ludique pour garder le fil du quotidien sans se laisser déborder.

Par Editions 365
Chez Editions 365

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Auteur

Editions 365

Editeur

Editions 365

Genre

Vie de famille

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Mémostik

Editions 365

Paru le 22/05/2026

1 pages

Editions 365

10,99 €

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