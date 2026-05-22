Découvrez Mémostik by Mémoniak, le tout nouveau kit d'organisation familiale au format électrostatique, inédit et unique sur le marché ! Un support malin qui colle sans colle sur presque toutes les surfaces : réfrigérateur, meuble, mur, fenêtre... Il suffit de le poser pour qu'il adhère, et de le repositionner à volonté, sans trace ni aimant. Dans ce Mémostik, 4 outils essentiels sont réunis pour organiser le quotidien de toute la famille : - Un planning de la semaine pour visualiser les rendez-vous et activités - Une liste de courses toujours sous la main - Un bloc to-do pour noter les tâches à faire - Un bloc mémo pour les petits messages et infos importantes - Un feutre effaçable inclus pour écrire, effacer et recommencer à l'infini Un outil ultra pratique, flexible et ludique pour garder le fil du quotidien sans se laisser déborder.