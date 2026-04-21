Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Les droits du tiers en procédure pénale

Florian Engel

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Cette thèse propose de s'intéresser à un sujet inhabituel en procédure pénale : les droits dont bénéficient les tiers. Cette recherche permet d'identifier en procédure pénale un droit de réaction offert au tiers, qui lui permet de préserver ses intérêts, notamment (mais pas seulement) dans le contentieux grandissant des saisies et confiscations pénales. Elle constitue la première tentative de systématisation des droits du tiers en procédure pénale, voire en droit processuel, et invite plus largement à repenser certaines notions et catégories de la procédure pénale à l'aune de ces droits. Points forts - Prix Vendôme du ministère de la Justice et de l'Institut Robert Badinter - Prix Emile Garçon de l'Association française de droit pénal - Prix de droit pénal et de sciences criminelles de la faculté de droit et de science politique d'Aix-Marseille Université - Directeurs de thèse : Sylvie Cimamonti et Jean-Baptiste Perrier

Par Florian Engel
Chez LGDJ

|

Auteur

Florian Engel

Editeur

LGDJ

Genre

Procédure pénale

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les droits du tiers en procédure pénale par Florian Engel

Commenter ce livre

 

Les droits du tiers en procédure pénale

Florian Engel

Paru le 21/04/2026

654 pages

LGDJ

78,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275162164
9782275162164
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.