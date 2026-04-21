Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

La communauté de travail

Maud Rivolier

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Peut-on encore parler de "communauté de travail" ? La question est au coeur des débats face aux multiples phénomènes d'éclatement du collectif : recours à la sous-traitance, essor du télétravail, recul du sentiment d'appartenance... Pourtant, la présente étude montre que, loin de disparaître, la communauté de travail demeure un repère essentiel pour préserver l'expression collective et la cohésion au sein de l'entreprise. Première étude doctrinale consacrée à cette notion, la thèse éclaire les conditions qui permettent de maintenir le lien entre les travailleurs dans un monde professionnel en profonde mutation. Points forts - Prix André Isoré de la Chancellerie des universités de Paris - Prix de thèse Voltaire/Liaisons sociales - Prix de thèse ex aequo de l'Association française de droit du travail et de la sécurité sociale (AFDT) - Prix de thèse Paris 1 - Institut de recherche juridique de la Sorbonne (IRJS) - Directeur de thèse : Pierre-Yves Verkindt

Par Maud Rivolier
Chez LGDJ

|

Auteur

Maud Rivolier

Editeur

LGDJ

Genre

Droit du travail et de l'emplo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur La communauté de travail par Maud Rivolier

Commenter ce livre

 

La communauté de travail

Maud Rivolier

Paru le 21/04/2026

450 pages

LGDJ

78,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782275156835
9782275156835
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.