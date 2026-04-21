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Le Saint Empire romain germanique

Danielle Buschinger

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25 décembre 800. Charlemagne est couronné empereur par le pape, ravivant le rêve d'universalité sur les ruines lointaines de l'Empire romain d'Occident. Après sa disparition, le Saxon Otton Ier restaure le pouvoir impérial en 962 et établit le futur Saint Empire romain germanique qui verra se succéder jusqu'en 1806 des dynasties aux autorités disparates, au premier rang desquelles les Saxons, les Saliens, les Hohenstaufen, les Luxembourg et les Habsbourg. Ce Saint-Empire, qui à son apogée s'étend de l'Italie à l'Europe du nord, n'est pas un Etat. C'est un assemblage de principautés sans véritable pouvoir central. Il n'est pas délimité par des frontières nettes et n'a pas de capitale. Il n'a pas d'armée et n'est en mesure de se défendre que de façon limitée. Jusqu'au XVIe siècle, il n'y a pas d'administration impériale. En dépit de cette impuissance politique, l'Empire a su rassembler des populations diverses et faire émerger des personnages forts, à l'image de Frédéric Barberousse et Charles Quint. Il a fait face à un conflit presque constant avec la papauté, a vu naître les guerres de Religion, venues heurter l'autorité impériale, et a su résister à la guerre de Trente ans, le grand choc du XVIIe siècle européen. Dans cette synthèse, qui parcourt mille ans d'histoire, l'auteur explore les hommes et les évènements qui ont contribué à construire, sur le temps long, l'Allemagne et au-delà, tout un continent.

Par Danielle Buschinger
Chez Ellipses

|

Auteur

Danielle Buschinger

Editeur

Ellipses

Genre

Ouvrages généraux

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Le Saint Empire romain germanique

Danielle Buschinger

Paru le 21/04/2026

276 pages

Ellipses

26,00 €

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