Et si le monde du livre faisait enfin sa transition écologique ? Quand on est autrice, éditrice, graphiste, imprimeur, diffuseur, libraire ou bibliothécaire, comment transformer ses pratiques et convaincre ses collègues de s'y atteler ? Ce livre propose d'abord un état des lieux des enjeux actuels de la filière, qu'il s'agisse de fabrication, de transport et de commercialisation. Il décrit les limites d'une économie de l'offre, qui se noie dans la surproduction et concourt à la précarisation de celles et ceux qui la font vivre. Il n'évite pas les sujets qui fâchent, comme l'essor du marché du livre d'occasion, suspecté de nuire à l'édition et à la librairie, ou les déséquilibres dans le partage de la valeur entre les différents acteurs de la chaîne du livre. Ce livre est un plaidoyer en faveur de nouveaux équilibres économiques, qui se donne comme horizon la post-croissance, l'économie circulaire et la promotion de la lecture auprès de tous les publics. Il explore des pistes concrètes pour changer de modèle et décrit les nombreuses initiatives prises depuis quelques années par les acteurs du secteur. Ce livre est enfin une invitation à participer à l'essaimage de nouvelles idées et pratiques. S'il s'adresse aux professionnels et futurs professionnels du monde du livre, il intéressera également les lectrices et lecteurs soucieux de mieux comprendre les rouages et impasses du modèle actuel, afin d'imaginer les leviers pour le réinventer. Fruit d'un travail collectif, Ceci n'est pas un livre vert est en soi un terrain d'expérimentation. Il a été édité dans le souci d'optimiser son écoconception, de limiter l'extraction de ressources nécessaires à sa production, de favoriser sa circulation et de garantir un partage équitable des revenus générés par sa vente - autant de tentatives documentées dans ses pages. Biographie de l'autrice : Formatrice et consultante, Fanny Valembois a longtemps piloté des expéditions culturelles entre la France et l'Asie et coopéré avec des maisons d'édition, des librairies et des bibliothèques. Elle explore désormais la transformation écologique de la filière du livre et défriche de nouvelles voies au sein du Bureau des acclimatations, du laboratoire d'idées The Shift Project ou de l'Association pour l'écologie du livre.