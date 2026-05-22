Des premiers émois de l'adolescence à l'âge adulte, Emmi Valve raconte son désir et le chemin vers l'acceptation de son orientation sexuelle. Bien qu'elle comprenne tôt être attirée par les filles, Emmi persiste longtemps dans le modèle hétérosexuel, essayant de se persuader qu'elle aussi peut "rentrer dans la norme" . Ce n'est qu'au fil de ses différentes relations et de ses détours que la véritable Emmi va pouvoir se révéler. Chaque étape, même la plus sombre, la rapproche de ce qu'elle est. Le Feu intérieur montre cette transformation intime où, pas à pas, Emmi traverse doutes et contradictions jusqu'à pouvoir enfin se métamorphoser et s'affirmer. Après La Grâce qui abordait le sujet des troubles mentaux, Emmi Valve revient avec un nouveau récit autobiographie tout aussi marquant, centré cette fois-ci sur la découverte de son individualité.