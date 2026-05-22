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#Roman jeunesse

Le T-shirt moulant

Isabelle Rossignol

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Léna fête ses dix ans ! Pour son anniversaire, sa mère lui offre un joli tee-shirt rose. Léna l'adore... Problème ? Il est trop moulant, et Léna déteste les deux petites bosses qu'on voit apparaitre sous ses vêtements, depuis quelque temps. Sur les conseils de ses amies, elle porte quand même son tee-shirt lors de sa fête d'anniversaire. Maxence se moque : " Oh là là, ça pousse les nichons ! " Léna ne se laisse pas faire. Avec ses amies, elle décide de parler à Maxence et aux garçons. Les garçons comprennent que ces mauvaises blagues sont vécues comme des humiliations et Léna reprend confiance en elle et en son corps.

Par Isabelle Rossignol
Chez Talents Hauts Editions

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Auteur

Isabelle Rossignol

Editeur

Talents Hauts Editions

Genre

Autres collections (6 à 9 ans)

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Le T-shirt moulant

Isabelle Rossignol

Paru le 22/05/2026

48 pages

Talents Hauts Editions

7,90 €

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Scannez le code barre 9782362667794
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