Le T-shirt moulant

Léna fête ses dix ans ! Pour son anniversaire, sa mère lui offre un joli tee-shirt rose. Léna l'adore... Problème ? Il est trop moulant, et Léna déteste les deux petites bosses qu'on voit apparaitre sous ses vêtements, depuis quelque temps. Sur les conseils de ses amies, elle porte quand même son tee-shirt lors de sa fête d'anniversaire. Maxence se moque : " Oh là là, ça pousse les nichons ! " Léna ne se laisse pas faire. Avec ses amies, elle décide de parler à Maxence et aux garçons. Les garçons comprennent que ces mauvaises blagues sont vécues comme des humiliations et Léna reprend confiance en elle et en son corps.