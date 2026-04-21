BTS Français. Culture générale et expression. Nouveau thème - Examen 2027

Ce manuel propose une préparation complète à la nouvelle épreuve de culture générale et expression en BTS : - le thème en 10 chapitres synthétiques et des références en focus - la méthode en fiches pratiques et des exercices pour s'entrainer - 4 sujets sur le thème et leur corrigé pour bien se préparer à l'épreuve - Annales 2025 : le sujet national complet corrigé Vous trouverez aussi dans ce manuel : - Des fiches " bien rédiger " pour faire le point sur l'essentiel en grammaire - Des ressources et activités pour assurer votre progression à l'écrit et maitriser les techniques essentielles + de 150 exercices et leur corrigé