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BTS Français. Culture générale et expression. Nouveau thème - Examen 2027

Laure Belhassen, Anne Ramade

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Ce manuel propose une préparation complète à la nouvelle épreuve de culture générale et expression en BTS : - le thème en 10 chapitres synthétiques et des références en focus - la méthode en fiches pratiques et des exercices pour s'entrainer - 4 sujets sur le thème et leur corrigé pour bien se préparer à l'épreuve - Annales 2025 : le sujet national complet corrigé Vous trouverez aussi dans ce manuel : - Des fiches " bien rédiger " pour faire le point sur l'essentiel en grammaire - Des ressources et activités pour assurer votre progression à l'écrit et maitriser les techniques essentielles + de 150 exercices et leur corrigé

Par Laure Belhassen, Anne Ramade
Chez Ellipses

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Auteur

Laure Belhassen, Anne Ramade

Editeur

Ellipses

Genre

BTS

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BTS Français. Culture générale et expression. Nouveau thème - Examen 2027

Laure Belhassen, Anne Ramade

Paru le 09/06/2026

260 pages

Ellipses

15,50 €

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