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Trois + deux = Fiiiiive

Alessandra Sublet, Ludovic Danjou, Francesca Marinelli

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Leila et Julian sont en couple depuis 6 mois. 6 mois de vie en rose fuchsia fluo. 6 mois fous amoureux à esquiver Monica, la tante accroc à la vapoteuse, et à fuir les questions de trois rejetons, avocats officiels de la défense des droits de l'enfant de divorcés (Billy, 13 ans, Julietta, 9 ans et Valentin, 9 ans). Sauf que... 6 mois, c'est long quand il faut jongler entre vie amoureuse, enfants et ex-partenaires ! Leila et Julian décident donc de passer le pas et de construire une nouvelle famille : annonce aux ex, présentation aux progénitures et rassemblement des enfants ! Question logistique, tout est à faire. Côté émotionnel, c'est la pagaille. Et pour les enfants, c'est bizarre et ça va (beaucoup) trop vite !

Par Alessandra Sublet, Ludovic Danjou, Francesca Marinelli
Chez Dargaud

|

Auteur

Alessandra Sublet, Ludovic Danjou, Francesca Marinelli

Editeur

Dargaud

Genre

Divers

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Trois + deux = Fiiiiive

Alessandra Sublet, Ludovic Danjou, Francesca Marinelli

Paru le 22/05/2026

64 pages

Dargaud

10,95 €

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Scannez le code barre 9782205214031
9782205214031
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