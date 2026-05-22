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Tout n'est qu'illusion

Frédéric Maffre, Julien Maffre

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Changement de décor pour Elijah Stern : après le climat âpre de la petite ville de Morrison, le voici qui débarque en plein bayou, à La Nouvelle-Orléans, où il se fait embaucher comme croque-mort : on n'échappe pas à son destin ! Même dans le haut-lieu du vaudou, les morts ont besoin d'être enterrés. Au cours d'un enterrement, il fait la connaissance de Valentine Robitaille, héritière d'une riche famille locale, fascinée par les arts occultes. Le père de cette dernière, inquiet des relations qu'entretient sa fille avec Victor Salem, un étrange prestidigitateur, demande à Stern d'enquêter. Entre illusionnisme, faux monstres et vrais méchants, ce quatrième volet des aventures de Stern continue de revisiter le genre western de façon décalée et résolument originale.

Par Frédéric Maffre, Julien Maffre
Chez Dargaud

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Auteur

Frédéric Maffre, Julien Maffre

Editeur

Dargaud

Genre

Western

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Tout n'est qu'illusion

Frédéric Maffre, Julien Maffre

Paru le 22/05/2026

72 pages

Dargaud

17,95 €

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Scannez le code barre 9782205212235
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