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Etienne

Léa Djeziri

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Los Angeles, dans un futur proche. Etienne, un extraterrestre installé sur Terre depuis longtemps, fut autrefois la star d'un film mythique. Mais, aujourd'hui, sa carrière décline et l'industrie du cinéma semble l'avoir ghosté. En marge d'un monde devenu ultra-connecté, Etienne tente de se réinventer, mais le coeur n'y est pas. Son grand amour l'a quitté, le laissant face à une solitude qu'il n'avait jamais connue. Etienne devra déconstruire tout ce qu'il croyait savoir sur l'amour humain, pour retrouver sa place sur Terre. Léa Djeziri nous livre une romance poétique et mélancolique conçue comme un hommage au cinéma de science-fiction. Sans nostalgie, elle nous offre une ode à l'amitié et aux métamorphoses.

Par Léa Djeziri
Chez Le Monte en L'Air

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Auteur

Léa Djeziri

Editeur

Le Monte en L'Air

Genre

Science-fiction

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Etienne

Léa Djeziri

Paru le 22/05/2026

272 pages

Le Monte en L'Air

18,00 €

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