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The India Way

S. Jaishankar

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Le ministre indien des Affaires étrangères, M. S. Jaishankar donne sa vision stratégique sur la façon dont l'Inde peut s'imposer comme un leader de premier plan sur le nouvel échiquier mondial. Entre la crise financière mondiale de 2008 et la pandémie de coronavirus de 2020, la décennie qui s'est écoulée a été marquée par une véritable transformation de l'ordre mondial. La nature même des relations internationales et leurs règles ont changé sous nos yeux. Ce livre explore la gouvernance historique de l'Inde et les relations qu'elle doit entretenir avec les grandes puissances pour retrouver sa place dans le monde globalisé. L'auteur examine les choix économiques, politiques et sécuritaires du pays, en mettant en évidence les alignements passés et leurs implications. Il replace cette réflexion dans le contexte de l'histoire et de la tradition. Les capacités du pays, sa pertinence stratégique et sa diaspora unique, feront de l'Inde une puissance de premier plan sur l'échiquier international. Avant de devenir ministre des Affaires étrangères en mai 2019, Dr S Jaishankar était président - Global Corporate Affairs chez Tata Sons Private Limited depuis mai 2018. Il a été Foreign Secretary, ambassadeur aux Etats-Unis, ambassadeur en Chine, haut-commissaire à Singapour et ambassadeur en République tchèque. Traduit de l'anglais par Benjamin Kuntzer.

Par S. Jaishankar
Chez Points

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Auteur

S. Jaishankar

Editeur

Points

Genre

Actualité politique internatio

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The India Way

S. Jaishankar

Paru le 22/05/2026

224 pages

Points

17,50 €

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Scannez le code barre 9791041429356
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