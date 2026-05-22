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Les Secrets de la persuasion

Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steven Martin

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Un best-seller vendu à plus de 600 000 ex dans le monde ! Imaginez que la vie soit une pièce de théâtre : quelques changements mineurs dans les répliques pourraient bouleverser le dénouement de toute la pièce... Partant de ce point de vue, ce livre apporte des clefs pour améliorer notre capacité de conviction. Fondé sur des études scientifiques, comme des situations tirées de la vie quotidienne et du monde professionnel, vous serez amenés à comprendre et maîtriser la portée de vos propos. Grâce à de multiples conseils, vous apprendrez à détecter et à utiliser les bons ressorts psychologiques pour convaincre, transformer les faiblesses en armes de persuasion... Employer les "bons" mots augmente considérablement votre pouvoir de conviction ! Dr Noah J. Goldstein est professeur de gestion et d'organisation à l'UCLA Anderson, ainsi que professeur au département psychologie à l'UCLA et à la David Geffen School of Medicine. Steve J. Martin est directeur de la société " Influence at Work " à Londres. Son livre Messengers, 8 Ways to Get Heard (2020) s'est vendu à plus d'1. 5 millions d'exemplaires. Dr Robert B. Cialdini est professeur émérite de psychologie et de marketing à l'université d'Etat de l'Arizona. Il a été élu président de la SPSP et est membre de l'Académie nationale des sciences des Etats-Unis et de l'Académie américaine des arts et des sciences.

Par Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steven Martin
Chez Points

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Auteur

Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steven Martin

Editeur

Points

Genre

Réussite personnelle

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Les Secrets de la persuasion

Robert Cialdini, Noah Goldstein, Steven Martin

Paru le 26/06/2026

336 pages

Points

10,20 €

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Scannez le code barre 9791041428267
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