L'institution de l’humain

Cette thèse interroge l'actualité de la distinction majeure entre personnes et choses, dont l'évidence et la pertinence sont aujourd'hui mises à l'épreuve par les mutations numériques, biotechnologiques et les défis environnementaux. En retraçant l'histoire de cette summa divisio et en confrontant ses catégories aux réalités nouvelles révélées par les progrès scientifiques et l'évolution des intérêts (intelligence artificielle, biotechnologies, statut du vivant et des animaux, données personnelles) elle en révèle les limites conceptuelles. Mobilisant une démarche résolument interdisciplinaire, l'étude montre que la distinction personne/chose est aujourd'hui devenue le siège d'enjeux éthiques qui excèdent sa vocation technique. Elle propose en réponse une voie nouvelle : penser "l'humain" comme catégorie autonome, irréductible aux notions classiques de personne et de chose. L'ensemble offre une grille de lecture inédite pour saisir les recompositions du droit face aux défis du XXI ? siècle. Points forts - Prix de thèse de l'Université Jean Moulin Lyon 3 - Directrice de thèse : Blandine Mallet-Bricout