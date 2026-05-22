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Chaleur humaine

Nabil Wakim

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Face à l'urgence climatique, un livre qui donne matière à réfléchir aux grands enjeux écologiques et propose des réponses concrètes pour agir durablement. Peut-on sauver la planète avec des petits gestes ? Faut-il manger moins de viande ? Comment partager l'eau ? La voiture électrique va-t-elle nous sortir du pétrole ? Faut-il faire payer les riches ? La démocratie est-elle compatible avec l'urgence climatique ? Comment éviter l'écoanxiété et ne pas baisser les bras ? Autant de questions délicates que pose Nabil Wakim dans son podcast Chaleur humaine. De la climatologue Valérie Masson-Delmotte à la pédopsychiatre Laelia Benoit en passant par l'ingénieur Jean-Marc Jancovici, l'économiste Esther Duflo, la philosophe Cynthia Fleury ou l'hydrologue Florence Habets, vingt-quatre scientifiques, penseurs, experts et dirigeants donnent les clés des enjeux du réchauffement climatique et proposent des solutions adaptées pour relever le défi du XXIe siècle : sauvegarder le vivant et la planète habitable. Nabil Wakim Journaliste au Monde, il anime le podcast et la newsletter hebdomadaire Chaleur humaine depuis 2022. Il est spécialiste des questions énergétiques et a été chef du service politique et rédacteur en chef du site Internet.

Par Nabil Wakim
Chez Points

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Auteur

Nabil Wakim

Editeur

Points

Genre

Essais généraux

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Chaleur humaine

Nabil Wakim

Paru le 22/05/2026

288 pages

Points

11,95 €

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Scannez le code barre 9791041427352
9791041427352
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