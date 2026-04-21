Mon premier vocabulaire chinois A1-A2

Le livre comporte 400 phrases types pour apprendre à s'exprimer simplement dans 15 situations de la vie quotidienne. Chaque phrase est donnée en idéogrammes simplifiés ainsi qu'en idéogrammes traditionnels, en phonétique pinyin et en français. Pour chaque thème, 10 expressions idiomatiques simples sont également proposées, bien rythmées et faisant référence à des faits historiques, des citations de chefs-oeuvre, des moeurs, ou des saveurs locales. L'ouvrage comprend également : - Cinq entraînements pour se perfectionner sur les quatre tons de la langue chinoise, - Des exercices corrigés pour faciliter la mémorisation, - Des fichiers audio à télécharger pour la prononciation, - Un index français-chinois pour aider le lecteur à trouver des expressions et des phrases voulues dans l'ouvrage, mais surtout peut progresser dans l'assimilation phonétique et idéographique du vocabulaire chinois.