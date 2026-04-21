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Le Conseil constitutionnel, juge fiscal

Delphine Bénichou

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Le Conseil constitutionnel, juge de la loi, a-t-il un rôle à jouer dans la protection du contribuable ? Le juge qui n'avait nullement vocation à assurer cette mission protectrice peut-il encore créer la surprise et devenir ce qui est attendu de lui ? A savoir une juridiction capable d'assurer effectivement et efficacement leur protection et de rendre des décisions utiles, susceptibles de procurer aux contribuables la satisfaction qu'ils en attendent. La classification inédite des interventions protectrices de ce juge permet de mesurer les acquis et les angles morts de cette protection jadis prometteuse, aujourd'hui largement concurrencée et en perte de vitesse. Points fortsUne thèse à la croisée du droit fiscal et du droit constitutionnelDirecteur de thèse : Benoît Delaunay

Par Delphine Bénichou
Chez LGDJ

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Auteur

Delphine Bénichou

Editeur

LGDJ

Genre

Droit fiscal

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Le Conseil constitutionnel, juge fiscal

Delphine Bénichou

Paru le 21/04/2026

620 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275163376
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