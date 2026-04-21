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La réserve de propriété de l'état

Clément Meyssirel

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La propriété privée ou publique existe-t-elle vraiment, dès lors que l'Etat peut exproprier des biens, récupérer des successions, limiter le droit de construire, s'approprier des ressources, nationaliser des entreprises, transférer directement certaines dépendances du domaine public... ? Sur quel(s) fondement(s) et au nom de quoi l'Etat intervient-il sur ce droit dit absolu, inviolable et sacré qu'est le droit de propriété ? Serait-ce parce qu'il est propriétaire de tout ? Ou bien serait-ce en raison d'un simple rapport de domination politique et de souveraineté ? Cette thèse formule un inaperçu juridique à même de proposer une réponse nouvelle à ces interrogations. Grâce au concept inédit de réserve de propriété de l'Etat, il devient possible de fonder les droits étatiques de captation et de maîtrise de l'affectation des propriétés privée et publique et de les considérer comme des droits révélant une propriété spécifique de l'Etat ; ceci, sans sombrer dans l'extrême qui consiste à soutenir alternativement que l'Etat est propriétaire de tout ou qu'il n'agit qu'au nom de sa souveraineté et de la domination politique. Points forts - Prix de thèse de l'Université Paris-Panthéon-Assas - Directeur de thèse : Benoît Plessix

Par Clément Meyssirel
Chez LGDJ

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Auteur

Clément Meyssirel

Editeur

LGDJ

Genre

Droit administratif général

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La réserve de propriété de l'état

Clément Meyssirel

Paru le 21/04/2026

620 pages

LGDJ

78,00 €

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