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Réseaux de distribution et technique sociétaire

Yasmina Idani

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Cette thèse constitue la première étude d'ensemble du recours à la technique sociétaire dans les réseaux de distribution, pratique aussi répandue que controversée. D'abord, elle identifie et systématise les deux principaux usages de cette technique à travers les finalités qu'ils poursuivent : la coopération des distributeurs, qui inclut le recours à la coopérative de détaillants, et le contrôle des distributeurs, qui inclut le système de franchise participative. Ensuite, elle met en lumière la manière dont ces usages affectent l'application des règles régissant les relations et les acteurs de la distribution indépendante. Du droit des contrats au droit des entreprises en difficulté, la thèse opère une analyse critique de ces règles, apprécie leur compatibilité avec le contexte sociétaire des objets qu'elles ont à régir et propose des solutions de nature à résoudre les incompatibilités révélées. Points forts - Prix de thèse Henri Loubers, meilleur étudiant en doctorat de droit civil - Prix de thèse de la faculté de droit de Montpellier - Prix de thèse de l'Ecole doctorale Droit et Science politique de l'Université de Montpellier - Directeur de thèse : Nicolas Ferrier

Par Yasmina Idani
Chez LGDJ

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Auteur

Yasmina Idani

Editeur

LGDJ

Genre

Concurrence, consommation

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Réseaux de distribution et technique sociétaire

Yasmina Idani

Paru le 21/04/2026

520 pages

LGDJ

78,00 €

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Scannez le code barre 9782275162843
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