Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Grasset, le Nora-Gate Etats Généraux de la BD 2026 Cinq éditeurs BD à découvrir
#Essais

Tout quitter pour se trouver

Melissa Mary

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Et si un simple clic dans vos spams changeait votre vie ? Un matin ordinaire. Un email improbable. Une candidature envoyée sans réfléchir. Et soudain, l'aller simple. De la Bourgogne aux temples mayas, des déserts arides aux chutes Victoria, Mélissa quitte tout à 25 ans avec un sac à dos et aucun plan de retour. Pas d'héritage, pas de filet de sécurité. Juste ce besoin viscéral de partir. Ce qui suit n'est pas un carnet de voyage Instagram. C'est la vérité brute, un récit sans filtre : les vols répétés, les crises d'angoisse à 3 000 mètres d'altitude, l'ivresse des soirées, les rats géants comme colocataires. Les hommes pesants. Les moments où elle ne sait plus dans quel pays elle se réveille. Mais aussi les paysages extraordinaires, la grâce des volcans au lever du soleil, l'Amazonie sauvage, les dunes Namibiennes... et les belles rencontres. Et puis l'Afrique. Et ce mot qui relie tout : Ubuntu. "Je suis parce que nous sommes". Cette philosophie ancienne devient son fil d'Ariane. Elle comprend enfin : la solitude qu'elle recherchait n'était qu'une illusion. Chaque main tendue, chaque sourire partagé, chaque galère traversée ensemble a tissé celle qu'elle est devenue. Aujourd'hui mère, entrepreneure, toujours voyageuse, Mélissa nous offre bien plus qu'un récit d'aventure. Elle nous tend une preuve vivante : on peut tout quitter sans être riche, voyager seule sans être une super-héroïne, et se réinventer vraiment. Pour toutes celles qui rêvent de partir mais n'osent pas. Et si un simple clic dans vos spams changeait votre vie ? Un matin ordinaire. Un email improbable. Une candidature envoyée sans réfléchir. Et soudain, l'aller simple. De la Bourgogne aux temples mayas, des déserts arides aux chutes Victoria, Mélissa quitte tout à 25 ans avec un sac à dos et aucun plan de retour. Pas d'héritage, pas de filet de sécurité. Juste ce besoin viscéral de partir. Ce qui suit n'est pas un carnet de voyage Instagram. C'est la vérité brute, un récit sans filtre : les vols répétés, les crises d'angoisse à 3 000 mètres d'altitude, l'ivresse des soirées, les rats géants comme colocataires. Les hommes pesants. Les moments où elle ne sait plus dans quel pays elle se réveille. Mais aussi les paysages extraordinaires, la grâce des volcans au lever du soleil, l'Amazonie sauvage, les dunes Namibiennes... et les belles rencontres. Et puis l'Afrique. Et ce mot qui relie tout : Ubuntu. "Je suis parce que nous sommes". Cette philosophie ancienne devient son fil d'Ariane. Elle comprend enfin : la solitude qu'elle recherchait n'était qu'une illusion. Chaque main tendue, chaque sourire partagé, chaque galère traversée ensemble a tissé celle qu'elle est devenue. Aujourd'hui mère, entrepreneure, toujours voyageuse, Mélissa nous offre bien plus qu'un récit d'aventure. Elle nous tend une preuve vivante : on peut tout quitter sans être riche, voyager seule sans être une super-héroïne, et se réinventer vraiment. Pour toutes celles qui rêvent de partir mais n'osent pas. Pour celles qui pensent qu'il faut être exceptionnelle pour vivre l'extraordinaire. Tout quitter pour se trouver est à la portée de chacune. Ce récit en est une superbe illustration.

Par Melissa Mary
Chez youStory

|

Auteur

Melissa Mary

Editeur

youStory

Genre

Récits de voyage

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Tout quitter pour se trouver par Melissa Mary

Commenter ce livre

 

Tout quitter pour se trouver

Melissa Mary

Paru le 21/04/2026

264 pages

youStory

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782381244174
9782381244174
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

La Complainte des Boîtes à Livres : “Nous ne voulons plus nous taire” Au Japon, les particuliers louent des mini-rayons dans une une grande librairie Mort de Séverine Erhel, la chercheuse qui éclairait le débat sur les écrans Les finalistes du Goncourt du Premier Roman 2026 sont connus
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2026 - Actualitte.com. Tous droits réservés.