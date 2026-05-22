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Le petit livre des dinosaures

Rhys Charles

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Un petit livre fait de grands savoirs ! Savez-vous que moineaux, pigeons et autruches sont les descendants directs de théropodes carnivores ? Que certains dinosaures possédaient plus de 300 dents par batterie, parfaitement imbriquées pour mastiquer les plantes ? Que les stégosaures et tyrannosaures n'ont jamais vécu en même temps : ils sont séparés de dizaines de millions d'années ? Que le premier dinosaure dont la couleur a été identifiée était roux avec des bandes blanches sur la queue ? Maintenant oui ! Le Petit Livre des dinosaures vous apprendra tout de ces créatures curieux et fascinantes. Conçu et rédigé par un expert, ce livre illustré explore en détail leur univers : espèces emblématiques, anatomie, métabolisme, comportement, habitat, couleurs, etc. Il n'oublie pas non plus notre rapport aux dinosaures en évoquant sa place au coeur des mythes et dans la culture populaire. Un livre de référence à toujours avoir dans sa poche !

Par Rhys Charles
Chez Delachaux et Niestlé

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Auteur

Rhys Charles

Editeur

Delachaux et Niestlé

Genre

Archéologie

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Le petit livre des dinosaures

Rhys Charles trad. Patrice Lebrun

Paru le 29/05/2026

160 pages

Delachaux et Niestlé

14,90 €

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